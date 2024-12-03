立法年度近尾聲　委員會趕議程　主席引政府：唔好畀議員問咁多

今個立法會年度即將結束，立法會經濟事務委員會今日(3日)討論4個議題，包括海洋公園最新發展、低空經濟，以及運輸及物流局負責、涉及海事法例的進展和民航處的人手編制。委員會主席葉劉淑儀在討論議程前指出，由於議程眾多，曾向政府提出將部分議程延遲，但政府卻稱議程趕急，希望她「抓緊啲時間、唔好畀佢哋(議員)問咁多」。葉劉稱做法對議員不公平，會向內務委員會主席反映情況。

不過，委員會上討論海洋公園議程時，葉劉未理會政府建議，繼續給予足夠時間予提問委員發問，期間亦有阻止委員超時，但議程最終仍較原定超出半小時。她向下一項議程的出席官員致歉，稱「唔好意思司長，要你久候，因為海洋公園是熱門議題。」

葉劉淑儀提到，因今議程內容較多，曾詢問政府能否將「民航處人手編制建議」、「海事法例最新進展」兩個議題留待下次開會討論，但政府認為民航處職位保留將在明年3月31日到期，討論不能延遲。她會上反問「點解唔早啲嚟？依家又催我哋快啲畀佢過」，又指下次會議只有一項議程，反諷「一係飽死、一係餓死」，將會在稍後向內會主席反映。