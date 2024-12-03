女子製仿真蛋糕　似素描畫難分真假

筆下畫作栩栩如生的畫家大有人在，但能夠以食物呈現各種事物形態者卻非常罕有。內媒周二（3日）報道，浙江省杭州市一名女子通過製作仿真蛋糕，呈現出水果、植物和油畫等外觀，甚至因太逼真，一度讓網民誤以為是人工智能（AI）合成的作品。

馮一朵曾從事平面設計工作，至今已製作仿真蛋糕10年之久。她憶述經常為女兒製作美食，因而接觸到仿真蛋糕，製作蛋糕時也十分隨性，只要她想就能完成，生活中許多食物都能成為蛋糕主題或靈感之一。

馮一朵曾製作一款名為「桌上的食物」仿真蛋糕，桌上所有菜式其實內有乾坤，一切開就能看到蛋糕坯和忌廉。她今年又嘗試製作帶魚造型的仿真蛋糕，外觀看起來與市場售賣的帶魚十分相似。除菜餚和動物外，她也製作過松柏、鈴蘭等盆栽造型蛋糕，還嘗試製作飾物造型蛋糕，如明孝端皇后的九龍九鳳冠，甚至是油畫和素描畫質感的蛋糕。

馮一朵表示，每次製作蛋糕至少需時一整天，最小尺寸與紙杯蛋糕相若，最大尺寸是珠穆朗瑪峰造型的仿真蛋糕，達1.2米高。部分網民看到馮一朵在社交平台分享的成品照片時，猜測她使用AI合成或模具創作蛋糕，但其實全部均為她親手製作。她坦言非常喜歡新鮮事物，不願意重複製作同一款蛋糕，希望每個蛋糕都能令人感到驚艷。