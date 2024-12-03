斥反對派癱瘓政府　南韓總統尹錫悅頒緊急戒嚴令

南韓政治糾紛加劇，總統尹錫悅周二（3日）晚上宣布緊急戒嚴令，是1980年以來首次。國防部召開全軍指揮官會議，要求加強戒備。最大在野黨共同民主黨黨魁李在明呼籲民眾前往國會，當局隨後封鎖國會大樓出入口，議員不得進出，期間有議員到場與警員對峙。戒嚴司令部宣布，禁止政治結社、集會、示威等政治活動，所有媒體和出版活動都受到戒嚴司令部的管制。

尹錫悅在首爾龍山總統府發表緊急談話時批評，國內反對派控制國會，同情北韓，並通過反國家活動癱瘓政府。他稱因此頒布緊急戒嚴令，以保護國家不受「共產主義勢力」侵害，並需剿滅親朝勢力，維護自由憲政秩序。國防部隨後表示，防長已下令召開全軍指揮官會議，同時命令軍隊保持緊急警戒狀態。

惟執政黨、國民力量黨魁韓東勳批評尹錫悅做法錯誤，將與人民一起阻止。有報道指，主要反對黨共同民主黨召集議員到國會大樓開會。外界估計，南韓在野黨近期推動針對總統夫人金建希及彈劾檢察官等公職人員提案，或成為尹錫悅宣布緊急戒嚴令導火線。

旅監局表示，有27團、共405人在南韓。身處南韓首爾弘大的本報讀者陳小姐表示，市面暫時平靜，附近民眾未有變得慌張，如常在街上行走。但她又提到，有人突然以韓文及英文問她來自哪裏，但未有解釋詢問原因。居韓港人蘇小姐表示，由於目前身在江南，故未知國會情況如何，但首爾市面氣氛平靜，市民心情也不緊張。她指當地政府未有宣布戒嚴有何措施或安排，預計今天會照常出門上班，學生也照常上課。她又稱有聽聞李在明號召議員及支持者等前往國會，估計今日在光化門、市廳會有兩黨的瘋狂支持者示威集會，但個人來說並不擔心。

中國駐韓大使館提醒在韓中國公民保持冷靜，關注當地政局變化，強化安全意識，減少不必要外出，謹慎發表政治意見，遵守南韓官方發布的政令。