尹錫悦稱會遵從國會解除戒嚴決議　戒嚴軍已歸隊返崗

南韓國會周三（4日）通過解除戒嚴決議，國會議長室稱總統尹錫悦宣布戒嚴無效。南韓國會議長禹元植其後稱，進入南韓國會主樓的軍人全部撤出。南韓總統尹錫悦周三凌晨表示尊重國會意見，將召開國務會議解除戒嚴令，戒嚴軍隊已歸隊返崗。

最大在野黨共和民主黨議員早前為防止軍隊進入國會，利用梳化阻擋出入口。國會190名議員全票通過解除緊急戒嚴，民眾聞訊後上街慶祝。雖然國會通過解除戒嚴決議，但軍警強調戒嚴令仍有效，直至尹錫悦另行頒令。南韓憲法規定，國會過半數在席議員要求解除戒嚴時，總統須解除戒嚴令。

共同民主黨黨魁李在明向國會外的軍警發表講話，強調違憲的戒嚴令已失效，若軍警繼續行動就是違法，要求國會外的軍警撤退。共同民主黨稱，軍方闖入黨魁李在明辦公室，試圖逮捕及拘禁李在明。共同民主黨又指，透過閉路電視畫面，確認軍方人員試圖拘捕李在明、執政黨黨魁韓東勳及國會議長禹元植。

南韓總統尹錫悅周二（3日）晚上宣布緊急戒嚴令，是1980年以來首次。他在首爾龍山總統府發表緊急談話時批評，國內反對派控制國會，同情北韓，並通過反國家活動癱瘓政府。他稱因此頒布緊急戒嚴令，以保護國家不受「共產主義勢力」侵害，並需剿滅親朝勢力，維護自由憲政秩序。國防部隨後表示，防長已下令召開全軍指揮官會議，同時命令軍隊保持緊急警戒狀態。