男子墮投資騙局自殺亡　騙徒判刑15年上訴駁回

北京一宗詐騙案的受害人因誤信網上投資可獲利，被騙走150萬元（人民幣，下同，約162萬港元）後自殺身亡。法院一審判實施詐騙的男子有期徒刑15年，他不服上訴，近日遭法院駁回。

2022年10月至2023年11月間，男子張某以投資抖音引流、抖音店舖、淘寶店舖等項目為名，騙取劉某（歿年53歲）信任，並轉帳上述金額款項。張某將這些錢用於賭博、償還個人債務等，無法償還劉某，致對方債台高築，陷入絕望而自殺身亡。今年1月17日，張某被北京警方抓獲。

相關判決書顯示，張某實施詐騙過程中，明知受害人給予的錢款來自多個銀行信用卡透支借款，仍不斷編造理由索要金錢，導致對方被迫繼續向親友借款、抵押房屋車輛，債務不斷壘高。上年11月底，因多筆貸款逾期，受害人向張某催要無果，陷入絕望境地，自殺身亡。一審法院裁定張某犯詐騙罪，判處有期徒刑15年，並處罰金50萬元（約54萬港元），剝奪政治權利5年；責令張某退賠受害人的經濟損失。張某不服裁決，以「始終認罪認罰，原判對其量刑過重，罰金過高」為由提起上訴。近日，北京市第二中級人民法院駁回張某上訴，維持原判的終審裁定。