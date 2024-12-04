東方日報A1：食署燒錢狂請人　鼠輩照橫行

本港鼠患嚴重，食物環境衞生署斥3,000萬元擴展夜間滅鼠隊的工作，但不少市民仍為鼠禍「閉翳」！食環署表示，截至本年度10月，該署夜間防治鼠患流動隊隊員有183人，並設19名鼠患視察主任，該署8月時曾指夜間捕鼠成效不菲，但有葵青區區議員卻指，老鼠為患該區，自己不時接獲居民投訴，老鼠「上樓」更有增加趨勢，居民不堪其擾。一直監察地區環境工作的議員認為，由於沒有食環署捕捉活鼠和死鼠的最新數字，難以評估3,000萬元夜間滅鼠是否物有所值，促政府公布捉鼠成效，及流動隊應用科技滅鼠的數字等。

食物環境衞生署早前向立法會交代滅鼠工作，議員追問夜間滅鼠隊的人手及開支，該署昨日向立法會提交補充文件，指由今年4月至10月，夜間防治鼠患流動隊的隊伍數目由31隊增加至61隊，隊員人數亦由93人增加至183人，開支約為2,200萬元；而鼠患視察主任則有19人，開支約為800萬元。總計人數為202人，開支為3,000萬元。

食環署兩年前引入「夜間防治鼠患流動隊」，採取針對性捕鼠行動，同時因應老鼠在夜間出沒的習性，凌晨時分密集式擺放鼠籠，配以較新鮮的鼠餌，從而成功吸引更多老鼠，提升捕鼠成效。今年9月起，該署夜間防治鼠患流動隊已增至約60隊。今次最新數據反映夜間滅鼠人手及開支又再加碼。

不過，地區鼠患依然嚴重，葵青區區議員盧婉婷近日便在社交媒體指，接獲居民反映，在長亨邨樓層間、一期公園及二期的魚池旁等都出現鼠蹤，已立即聯同屋邨管理處代表到樓層視察，找出鼠患源頭並作出清理。

盧婉婷向本報表示，自疫情後，該區鼠患情況一度非常嚴重，未知是否因為市民對環境衞生問題關注升級、或是因該區多了工程動工導致老鼠亂跑。她強調，知悉當局已加強滅鼠工作，但不知道力度是否足夠，及覆蓋範圍到哪一步，建議當局多用高科技滅鼠，提升效率。盧近期每月都會接到數宗老鼠投訴，發現老鼠「上樓」的情況有增加趨勢，擔心是否與樓宇設計、防鼠設施不足、「垃圾屋」或水渠老化等有關，希望當局多加留意。

議員陳凱欣也指，以她個人感覺上未見鼠患問題有非常明顯的改善，建議政府的數據應公開透明，由於當局目前未有公布本年度捉到的活鼠和死鼠等數字，難以評估3,000萬元滅鼠是否物有所值，促署方應同時公布流動隊的應用科技、成效等數字，讓大眾市民評價。

陳又指，鼠患一向是環境衞生上的「老大難」問題，近年食環署轉用無鼠百分比較難令市民理解，但若政府認為流動隊捉老鼠頗有效用，便應重新檢視無鼠百分比去調配資源，而非單純增加流動隊人數，例如將日間人力調動至夜間，或是針對一些嚴重區域捉老鼠，才能確保公帑用得其所。

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