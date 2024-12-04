陝西考古新發現　秦國九都八遷第4座城

秦國作為周朝時，華夏族在中國西北地區建立的諸侯國，有都城建何處、陵園就會遷到何處的傳統，從秦非子立國到秦始皇嬴政統一六國，秦人曾歷經九都八遷的頻繁遷都。陝西省有考古團隊近日公布最新考古成果，確認寶雞市陳倉區千河鎮魏家崖村遺址是春秋戰國時期秦國九都八遷的第4座城「汧渭之會」。

遺址自前年起開始考古挖掘，面積約100萬平方米，年代從龍山時期延續至漢代，其中以春秋時期秦文化為主。西北大學文化遺產學院教授梁雲介紹，從遺址地理位置、面積、年代及最新發現來看，基本上可確認遺址是汧渭之會，形容這是近年來早期秦文化考古重大突破，更對研究秦人東遷關中的早期歷史具重要意義。

秦文公營建的都城汧渭之會作為秦國都邑達49年，是秦國發展史重要環節之一，在秦人心中具特殊地位。今次確認有3個主要依據，包括城址面積可與史料對應，發現夯土建築基址以及目前所見年代最早的秦瓦（槽瓦），均說明高等級建築存在；發現多座春秋早期秦貴族墓，隨葬了銅五鼎及其他成套禮器，僅次於當時隨葬七鼎的國君墓，墓葬年代也脗合，還有長約23米大型車馬坑，顯示其規格非同一般；另出土鑄銅、製骨、製陶等手工業遺存。