單位發購物卡抵工資惹議　律師稱已屬違法

河南省鄭州市近日有網民發影片稱，工資被折換成購物卡，使用時更遭到諸多限制。有律師表示，企業若以購物卡等非貨幣形式支付工資，已屬違法。

據知情人士張女士稱，單位沒發工資，只給購物卡，但卻無法使用，「有時會限制你每月只能1號購物，一次不能超過300元（人民幣，下同，約324港元），有些人拿了幾萬甚至幾十萬元的購物卡」。該商場一名工作人員周一（2日）稱，目前該購物卡消費時確實有限制，使用時間在每個月的1日，且每次消費總額控制在一定金額內，「一次一兩千元」。該工作人員又稱，每個月消費的商店有限制，具體商家名單每個月1日在線下公布，「網上沒有，要當天過來（商場）看」。

去年6月，內媒曾報道過此事。有消費者稱工程款被抵換成96萬元（約104萬港元）的購物卡，刷卡消費時處處受限。鄭州市商務局市場秩序處工作人員當時表示，陸續接到多宗投訴，並進行處罰，督促商場增加可使用門店。河南澤槿律師事務所律師陳貞表示，根據勞動法規定，工資應當以貨幣形式按月支付給勞動者本人，不得剋扣或者無故拖欠勞動者的工資，建議消費者可以向當地的勞動監察部門舉報，同時向勞動仲裁機構申請仲裁或依法向當地人民法院提起訴訟。