葵涌男子墮樓送院不治　疑為優才書院小學前校長

葵涌有人墮樓。今日(4日)早上8時59分，麗瑤邨保安員報案，指一名男子在富瑤樓中層位置爬出欄杆危坐。救援人員接報趕至時，男子已由高處墮下倒臥大廈對開位置，救護車將昏迷事主送往瑪嘉烈醫院搶救，惜最終證實不治。警員在場檢獲遺書，46歲男死者死因有待剖驗確定。

消息指，墮樓男死者為優才(楊殷有娣)書院小學部前校長聶敏，於2022年，他被該校校董會入稟，指控他於2018年9月至2021年4月任職期間，多次提取小額現金，從而挪用校方共1060萬港元資金，相關盜竊案件原定今晨於觀塘裁判法院提堂。

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