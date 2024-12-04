經濟低迷　政府稱不改革會被淘汰　部門KPI效果仍不足

新一屆政府上任兩年多，但本港經濟仍然低迷，市道疲弱。政府重申本港正處於經濟轉型期，旅客消費習慣改變、個人消費習慣改變，與及周邊包括內地城市亦進步得很快，本港如果不改革會被淘汰。政府又指推動不少改革，亦訂下不少續效指標(KPIs)，但仍不足夠。

在一個電台節目中，政府指本港以前成功的元素，在現在的環境下，可能已不再成功，內地有制度優勢，對改革較為接受，又舉例，「點解隔籬舖頭排長龍，另外幾間有位都無人入去」，認為需要研究如何吸引客人。

本港缺乏人才，政府推出不少「搶人才」的措施。政府過往是用「吸引」或「引進」人才字眼，現時改用「搶」，是要改變文化，代表積極、主動出擊，強調政府很全面去搶人才。

政府又指培育本地人才是優先，但仍然是不夠，香港只有750萬人，很多研究報告指香港如果要保持競爭力，作為領先城市，應該有1,000萬人，又指以750萬人計算，人才庫有限，一定要吸納外地人才，增強人才庫。

過往不少政策及措施因政府解說不足而「腰斬」。政府強調需要讓市民覺得政府了解他們的需要，故要求各司局長要經常透過媒體回應、在自己的社交媒體發放訊息。當有事件發生，要立刻擔當主導角色，效率方面要提高，以及讓市民覺得政府知道問題出現，並去處理。

新一屆政府上任以來不斷在推動改革，政府強調願意改革，步伐要再推進，但與心目中的目標仍有一條路要走，需要共同努力，又指每年《施政報告》訂下逾百個KPI，大致上符合他的要求，但認為仍不足夠，需要繼續做，希望國際亦認同本港是有進步。