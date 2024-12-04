北都片區由招標到賣樓至少4年　政府：明白發展商要計掂條數

對於政府將於北部都會區設三個片區發展試點，其中一個項目最快明年招標。發展局常任秘書長何珮玲形容是希望拋磚引玉，先拋出方案，再收集發展商的意見。她明白發展商要「計掂條數」，不可以「蝕住做」，政府亦願意分擔風險。

何珮玲今日(4日)在電台節目中指出，3個片區試點每個均有住宅成分，發展商投得土地後可以先做住宅並賣出，待取得資金，結合本身資本再處理餘下工程。當局亦會要求有關片區要建公園等交給政府管理，片區亦包含產業用地，發展商可以完成土地平整後交給政府、或建產業大樓後交給政府，又或建大樓後保留發展商自己營運。

在3個片區招標方面，她指最快明年把其中一個項目招標，發展商投得項目後要1至2年作土地平整，如果興建住宅，建築期亦須至少2年，到興建到某一個程度才預售樓花，即是由招標到賣樓至少要4年後，相信如果息口向下調整的趨勢繼續，都有利投資。

她指當局將就有關發展進行3個月市場意向調查，收集市場意見，希望招標條款可以較「貼地」，又說片區開發模式參考了內地經驗，有信心香港有條件試行。