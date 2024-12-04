戒嚴期間民眾以為開戰　在韓港人見首爾市面恢復平靜

南韓總統尹錫悅一度下達戒嚴令，雖然已極速解除，但民眾焦慮情緒難平，對於前所未見的局勢感到恐慌，路上不時傳出尖叫聲，有人直言一瞬間以為發生了戰爭。韓媒指，尹錫悅周三（4日）上午行程已全部取消，不少民眾表示不滿。在韓港人拍攝首爾周三上午情況，可見市面大致恢復平靜，市民及外國遊客如常乘搭地鐵出行。

一名六旬柳姓女子表示，戒嚴令在網上聊天室引起騷動，擔心宣布戒嚴會令與包括美國在內的外國關係發生變化，質疑尹錫悅此舉有否事先與美國討論過。另一名閔姓男子直言一瞬間以為發生了戰爭，不知道為何能如此容易地宣布戒嚴，亦有人半夜急急把家人叫醒。不少人在市區看見士兵、軍用直升機和坦克，還不時聽見民眾尖叫聲。京畿道光州一名韓姓老翁感嘆，不知道這發生在21世紀會是甚麼樣子，令他想起過去的記憶，擔心地告訴孩子一定要仔細檢查門窗，不要出去。

戒嚴令發布後，市民到便利店搶購生活必需品，韓媒援引一間便利店周二（3日）晚11時至午夜12時的銷售數據指，對比一周前，罐頭和袋裝即食麵銷售額分別暴增337.3%和253.8%，礦泉水、速食米飯、電池和常備藥品的銷售額也分別增長141%、128.6%、40.6%和39.5%。在另一間便利店，對比前一天，罐頭和速食米飯的銷售額分別增長75.9%和38.2%，礦泉水和即食麵的銷售額亦各增37.4%和28.1%。