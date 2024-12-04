截至今年10月底高才通申請8.5萬宗　政府無意放寬資格及限制

政府要搶人才，當局指高才通計劃自由2022年推出，截至今年10月底共8.5萬宗申請，A類申請只佔約四分一，而按當局的跟進調查結果發現已抵港6個月或以上的A類受訪者的就業百分比接近六成，高於B及C類，當局強調無意改變A類的申請資格及設額外限制。

高才通計劃下設3個申請類別，A類的合資格人士須在緊接申請前1年，全年收入達250萬港元或以上，而B及C類的合資格人士須為計劃下指定的198間大學的學士畢業生。

勞工及福利局局長孫玉菡回覆議員譚岳衡的書面質詢時指出，A類獲批高才來港前大多為企業家或公司管理層，在其專業領域內具有一定的成就，在市場上具備相當競爭力。

根據當局早前就高才通計劃來港人才的跟進調查結果，已抵港6個月或以上的A類受訪者的就業百分比接近六成,高於B及C類。其中，約四分一A類已就業的受訪者為創業者，來港後開立公司，而已就業的A類高才則多從事香港具優勢的產業，包括商業及貿易、創新及科技以及資訊及通訊科技，有助填補本地職位空缺及壯大本地人才庫。

當局指2023年人力推算顯示，未來5年各行各業人力供應將不敷填補空缺，人力缺口將持續擴大。在保障本地人士優先就業的前提下，政府會加大力度培育本地人才及釋放本地勞動力，但仍需要適度輸入外來人才以解燃眉之急，又即使過去一段時間有不少外來人才循不同入境計劃抵港並投身本地勞動市場，本地失業率仍維持在接近全民就業的低水平。