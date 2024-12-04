大欖隧道收費方案出爐　私家車繁忙時段收$45　的士劃一收$28

政府今日（4日）公布大欖隧道新收費。明年5月31日收回大欖隧道營運權後，私家車將分時段收費，星期一至六繁忙時段收費45港元、一般時段收費30元、非繁忙時段收費18元，星期日及公眾假期則劃一定為18港元，較現時收58港元低22%至69%不等。電單車收費為同時段私家車費用的4成。

商用車方面，的士全日劃一收費28港元，減幅達5成2。貨車和巴士等商用車輛按「效率優先」原則全日劃一收費43港元，減幅較目前收費達33%至80%不等；

政府發言人表示，大欖隧道是新界西、北與市區之間的交通及物流要道之一，保持其交通暢順至關重要。政府將藉着接收大欖隧道的契機，推展「易通行」不停車繳費服務，及訂定新的隧道費，亦相信適當下調大欖隧道收費，可把屯門公路和吐露港公路的部分車流量分流至該隧道。

政府昨(3日)向立法會提交《2024年行車隧道（政府）（修訂）條例草案》，目標為明年接收大欖隧道後的管理和營運事宜提供法律基礎，及訂定隧道新收費。《條例草案》將於本周五（6日）刊憲，並於下周三（11日）提交立法會進行首讀。