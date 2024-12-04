黎智英續自辯　稱不知袁弓夷在《蘋果》拍片求特朗普與香港合作

壹傳媒黎智英連同集團旗下3間公司，涉嫌串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全及發布煽動刊物等共3罪，違反《港區國安法》，案件今（4日）踏入第102日審訊。黎智英繼續自辯，表示不知道袁弓夷曾在《蘋果日報》拍片，要求特朗普與香港合作，並聲稱有示威者被強姦及謀殺。黎認為袁的說法太誇張，他不認同。

黎智英今繼續接受辯方大律師關文渭主問。辯方在庭上播放一段2020年5月尾左右，《蘋果日報》發布的片段，顯示時事評論員袁弓夷說，願意寄出一封信予特朗普，要求特朗普與香港合作，又指有香港示威者被強姦、謀殺，形容他們跟美國開國元勳沒有分別。袁弓夷着特朗普撤回在港美國銀行家，並向共產黨實體實施制裁。黎智英的Twitter（現稱X）帳戶在5月29日轉發連結，並提到期待制裁措施出現。

黎智英今日在庭上指，Twitter貼文是利世民所寫，自己從沒參與影片製作，他是在審訊時才知道這段片的存在，承認是疏忽大意。黎認為袁弓夷的話大誇張，他個人不認同，例如有示威者被強姦和謀殺的講法不是真。法官問到，這影片留在網上多久。控方翻查資料後回應說，他們是在2021年5月下載影片。法官稱，這反映影片保留在互聯網一段時間。

涉案4名被告包括黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司。4名被告同被控一項串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物罪，以及一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。黎智英另單獨被控一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。

案件編號：HCCC 51/2022