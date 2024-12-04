促放寬電動車功能限制　當局擬今年內向提交修例建議

電動車在香港已日趨普及，但礙於過時法例，部分相關的輔助功能被限制使用。有議員今日(4日)在立法會提出口頭質詢，關注當局會否全面檢視《道路交通條例》下所有涉及電動車功能被限制使用的條文，並研究逐步放寬相關限制的可能性。政府指運輸署一直對引進新的汽車科技持開放態度，會適時審視科技發展，同業界保持密切溝通。

議員邱達根指在2022年11月曾提出有關車輛使用創新功能的書面質詢，當時政府回應會修訂法例，在不影響道路安全的前提下，在車輛停泊的時候放寬顯示器播放資訊，以及容許司機可以使用遙距泊車功能，但事隔兩年仍未成事。

運輸及物流局局長林世雄回覆指出，根據相關法例，未允許車輛不止限於電動車，駕駛座前的視像顯示器播放行車以外的資訊。此外，若果司機在車外遙距或以手機或流動通訊設備控制進行泊車操作，會牴觸交通規例第374G章，有關司機在駕駛汽車時，不能使用手機或流動通訊設備的規定。政府正積極跟進法律修訂工作，計劃在今年之內向立法會提交相關修例建議，在確保道路安全的前提下，讓汽車業界引進前進兩項功能，並讓駕駛人士使用。

林世雄指原本預計可於2023年完成修例，但有關工作需橫跨多個部門，涉及許多技術範疇。由於電動車演進日新月異，不可能在目前預計將來電動車輔助功能的發展，運輸署會同業界保持密切溝通，針對一些新功能的研發或應用而做一些準備工夫，希望能夠加快新車的審批過程，落地使用。