截至10月持續進修基金有93.2萬個帳戶　不足1%用完款額

政府在2022年把持續進修基金上限增至2.5萬港元。勞工及福利局局長孫玉菡表示，直至今年10月基金有93.2萬個帳戶，當中只有5,700人、不足1%人用完持續進修基金；其餘近90%帳戶尚餘至少1.5萬港元。有議員關注現時持續進修基金課程是否貼合市民所需，亦有議員關注持續進修基金和僱員作培訓局的課程是否重疊。

孫玉菡今日(4日)在立法會上表示，現時規定資助的首1萬港元可用作20%的課程費用；及後的金額用作40%的課程費用。他解釋，目的是期望學員審慎選擇課程，亦是防止課程提供機構因基金提升上限而任意提升課程費用。他指現時需要報讀3.75萬港元的課程才能取得基金上限，但現時課程費用的中位數是7,800港元，因此認為可滿足市民需要。他又指現時課程須在資歷名冊登記，以確保課程內容、師資、教導及評級方式達標，也是保護市民。

提出質詢的議員劉智鵬建議應設汰弱留強機制，除去不合時宜的課程。孫玉菡指現時課程為市場而設、與時並進，現時較多人報得的是基礎護衞服務證書、保安培訓證書、輕型貨車駕駛、物理療愈助理等前市所需課程，會視乎需要調整。

相隔10年、最近再報讀基金課程的議員容海恩表示，關注現時課程是否合乎用戶日常生活或工作需要，「其實對我哋（來說），隔咗10年之後我哋係咪仲用緊持續進修基金，或者依家變咗『斷續』進修基金呢？」孫玉菡不認為是「斷續」，指：「我哋以人嘅一生嚟計嘅，都係持續進修。」他表示，現時主要主要統計何種課程最受歡迎，未來會考慮多做一步。

另一議員林振昇關注當中部分課程在持續進修基金和僱員作培訓局均有提供，擔心造成資源重疊和浪費；議員鄧飛亦指市民可同時報讀兩邊的課程，關注課程後的再就業率和成本效益。孫玉菡認為當中沒有重疊，只是學員選擇多了。他認為長遠規劃上兩種課程均是讓市民發展，又指出現時本港正面臨人工智能及自動化引致的經濟轉型期。