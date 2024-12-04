食環署遷流動小販減街道阻塞 稱近年已簽發523固定牌
2024年12月04日 12:50
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食環署稱流動小販在人流暢旺的街頭擺賣可能會阻塞街道和滋擾環境。
攤販經濟為香港文化特色之一，吸引旅客「打卡」。惟小販管理一向被批過嚴，較多從規管執法的市政角度出發。環境及生態局局長謝展寰今日(4日)表示，食物環境衞生署不時重新編配空置的固定小販攤位，供持牌流動小販遷入或供公眾加入小販行業，又說署方至今已簽發523個新的固定小販牌照。
謝展寰書面回覆議員查詢指，香港人口密集，持牌流動小販在人流暢旺的街頭擺賣可能會造成阻塞和環境滋擾，甚至帶來衞生和火警的風險，食環署執管時會按實際情況，平衡小販的營運需要，以及其他街道使用者和附近居民的權利。
為讓持牌流動小販可選擇遷移到街上固定小販攤位或小販市場經營，食環署會不時把空置的固定小販攤位開放出來重新編配，同時讓其他合資格的公眾人士也有機會加入小販行業，而於2019年及2022年，一共推出540個空置固定小販攤位以供申請，至今已簽發523個新的固定小販牌照。
港府力推「香港無處不旅遊」下，謝引述文化體育及旅遊局表示，現時已有既定機制規管持牌小販，在平衡各方面的需要、符合相關政策目標及規定的情況下，相信可吸引旅客光顧。