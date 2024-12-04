食環署遷流動小販減街道阻塞　稱近年已簽發523固定牌

攤販經濟為香港文化特色之一，吸引旅客「打卡」。惟小販管理一向被批過嚴，較多從規管執法的市政角度出發。環境及生態局局長謝展寰今日(4日)表示，食物環境衞生署不時重新編配空置的固定小販攤位，供持牌流動小販遷入或供公眾加入小販行業，又說署方至今已簽發523個新的固定小販牌照。

謝展寰書面回覆議員查詢指，香港人口密集，持牌流動小販在人流暢旺的街頭擺賣可能會造成阻塞和環境滋擾，甚至帶來衞生和火警的風險，食環署執管時會按實際情況，平衡小販的營運需要，以及其他街道使用者和附近居民的權利。

為讓持牌流動小販可選擇遷移到街上固定小販攤位或小販市場經營，食環署會不時把空置的固定小販攤位開放出來重新編配，同時讓其他合資格的公眾人士也有機會加入小販行業，而於2019年及2022年，一共推出540個空置固定小販攤位以供申請，至今已簽發523個新的固定小販牌照。

港府力推「香港無處不旅遊」下，謝引述文化體育及旅遊局表示，現時已有既定機制規管持牌小販，在平衡各方面的需要、符合相關政策目標及規定的情況下，相信可吸引旅客光顧。