指長期收較貴費用對市民不公　 議員促大欖隧道再下調收費

政府公布明年5月收回大欖隧道擬訂的收費方案，立法會交通事務委員會主席陳恒鑌認為繁忙時間收費雖然相比現時有所下調，但如果長期收取較貴的費用，對市民並不公平，同時希望政府檢視的士及商用車有無進一步減價的空間，他希望在實施有關收費方案後一年半載，就隧道收費進行小檢討，並在將來11號幹線落成後，就整個新界西交通網絡進行大檢討。

另一名議員陸頌雄指同意當局強調大欖隧道作為新界西一條暢通的主要幹道，需「力保不塞」的原則，但他希望釐定收費上都要有數據和科學為本，盡可能減輕業界同市民的負擔。在繁忙時間方面，當局定下並不明顯的減幅，私家車是45港元。他指指法雖可理解，但希望繁忙時間的範圍可以再縮窄一些，其實車流量的高峰，即政府預測0.98的容車量比率，只是一個好尖峰的時間，未必有需要去到每日有4小時15分鐘的繁忙時間收費。

至於中間時段收30港元，非繁忙時段同公眾假期收18港元，因不涉效率優先或者防止擠塞的問題，他希望政府考慮是否仍有下調空間，畢竟目前的屯門公路是免費的，質疑當局擬訂的收費水平能否真正做到屯門公路的分流作用。

對於商用車對於全日劃一收費，業界表示歡迎，因為商用車出行時間純粹屬於業務或貨運需要，如果分時段收費可能會衍生夜晚送貨的要求。他又指運輸業界都希望將來大欖隧道能跟大老山隧道的收費看齊，畢竟兩者長度相若，都是4公里左右，亦是連接新界同市區的主要幹道，功能定位相似。

他會爭取加入相關的法案委員會，以進一步提出意見，不排除會提出修正，亦希望政府多聽業界聲音，因為運輸業界現在的經營相當艱難。

另一議員劉國勳理解如大幅減價會造成過多車流，但期望在實施收費方案後有約半年至1年的觀察期，如車流無想像中擠塞，政府可檢視有無空間減價。