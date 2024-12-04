中日外長願互訪　王毅籲防域外勢力挑動對立

中國外長王毅周三（4日）為在東京舉行的中日關係相關論壇發表視像致詞，表示歡迎日本外相岩屋毅訪華，自己也願在適當時間訪日。他指出，中日兩國面臨保護主義抬頭，呼籲共同守護亞洲的團結合作，防止域外勢力挑動對立對抗。岩屋毅亦指兩國關係重新開始強力地向前邁進，為進一步推進這一步伐，希望能早日訪華。

北京—東京論壇周三在東京開幕，一連兩日舉行，讓兩國政商界人士、專家等討論外交、安全及經濟等議題。該論壇由日本民間非營利團體「言論NPO」與中國國際傳播集團主辦，2005年起每年舉辦。今次是第20屆，主題為旨在修復基於多邊合作的世界秩序與和平的中日合作，期間將舉行分組討論會，亦會談及進攻烏克蘭的俄羅斯與北韓合作以及朝核問題。

岩屋毅會上致詞指，很多國家希望中日發展具建設性的穩定關係，呼籲在廣泛領域加強對話。他就中國恢復對日本人短期入境免除簽證等給予肯定。王毅致詞時則呼籲，把握好兩國關係的正確定位，維護好兩國關係的政治基礎，推進好互利共贏的開放戰略，維護好地區和國際的和平穩定。