中英街將試行「無感通關」　港府研河套科技合作區應用

本港與內地交流頻繁，國家出入境管理局上月15日宣布，在深圳灣和珠海市拱北口岸試行「免出示證件」通道，供因私經常往來港澳地區人員使用。立法會議員黎棟國今日(4日)提出書面質詢，指出上述的便利通行安排，與現時香港國際機場的「登機易」服務等無感通關的安排類似，問當局何時計劃在口岸提供類似的便利通行安排。當局回覆指，除機場外，中英街居住和工作的人士都可經預先登記後使用「無感通道」，惟現階段認為「無感通關」技術上，較適合應用於服務少於10萬名預先獲核實資格特定人群的口岸 。

運輸及物流局回覆指，入境處一直與內地出入境機關就出入境管理及運作保持緊密合作及交流意見。本港使用的出入境安排與內地目前試行的「免出示證件」通道所使用的科技並不相同。「無感通關」比「離境易」及「非觸式e-道」服務更進一步，一般是指過關的過程中既不用出示證件或二維碼，亦無需以指紋作身分認證，直接利用容貌比對資料庫以核實使用者身分。

本港在2022年推出的「登機易」服務，就是入境處和香港機場管理局應用相關技術的例子。旅客只需於辦理登機手續時展示容貌核實身分，便能夠將其個人資料存放於資料庫作比對，之後在機場的整個離港過程（包括行李託運、保安檢查、出境檢查、登機閘口）均無需重覆出示旅行證件及登機證，只需展示容貌便可核實身分，便利旅客。

另外，合資格的香港居民在機場出境時，亦可選擇使用「登機易e-道」，只需在通道鏡頭前掃描容貌，無需出示證件或二維碼及以指紋作身分認證，便可完成出境手續，達致「無感通關」。由去年至今年首10個月，「登機易」服務使用人次分別為約690萬及1,170萬，分別佔同期機場離境旅客人次的45%及70%。

除了在機場使用的「登機易e-道」外，「無感通關」技術亦將應用於沙頭角中英街檢查站，持有有效禁區許可證可進出中英街的人士（即在中英街居住和工作的人士等），可經預先登記後使用「無感通道」，透過人面辨識科技核實身分，以不停頓方式進出檢查站。當局亦會與內地有關部門研究，將來於河套深港科技創新合作區應用「無感通關」技術，容許兩地園區的特定人員便捷過境。

當局強調，由於這個技術是要即時對比資料庫內的所有資料以核實使用者身分，現階段認為「無感通關」技術上，較適合應用於服務少於10萬名預先獲核實資格特定人群的口岸，以確保高效率及準確度。