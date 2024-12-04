涉求愛不遂向女同事投毒粉　食署前外判男職員還押至明年1月再訊

一名食環署前外判職員疑因追求女同事失敗，涉嫌把有毒粉末放入她的飯盒，令她肚痛入院，一度留醫深切治療部。懷疑涉案男子被控意圖損害而施用毒藥或殘害性或有害物品罪，案件今日（4日）在西九龍法院提堂，由早前被企圖襲擊的裁判官王證瑜審理。被告暫毋須答辯，案件押後至2025年1月28日再訊，被告須還押。據悉，涉案粉末不排除是亞硝酸鹽。

29歲男被告叶文飛，控罪書上報稱無業，在港沒有固定居所。據悉，他之前是食環署外判員工。他被控於2024年11月26日，在旺角欽洲街西食物環境衛生署2樓206室休息室內，非法及惡意導致向姓羅女子施用毒藥或其他殘害性物品或有害物品，即不知明毒藥，意圖使羅受損害、精神受創或惱怒。控方反對被告保釋，被告有保釋申請，最終被裁判官王證瑜拒絕。被告保留保釋覆核權利，將在12月12日被帶上法庭。

裁判官王證瑜今年11月在九龍城裁判法院被一名男子持刀企圖襲擊，幸王官及時閃避，沒有受傷。他早前被調往西九龍裁判法院。庭上所見，保安明顯加強，裁判官席前有兩名軍裝警在兩旁。

案件編號：WKCC5337/2024