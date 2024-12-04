針對元朗區內「太空油」執法　單月拘捕56人檢逾百萬元毒品

執法部門留意到近日吸食俗稱「太空油」的依托咪酯電子煙彈人數上升，情況在青少年群體尤其嚴重，遂於上月1日至本月3日展開代號「敏速」行動，針對販賣、管有及吸食「太空油」執法，成功搗破一個煙彈包裝工場、2個毒品儲存倉庫及3間涉嫌售賣煙彈的非法賭場，合共拘捕39男17女(14至57歲)，並檢獲1300粒煙彈、2公升液態依托咪酯、120克依托咪酯粉末、510克可卡因、30克冰毒、3克大麻及其他第一部毒藥，毒品市值逾100萬港元。

警員在11月2日根據情報調查，突擊搜查天水圍一個私人住宅單位，搗破涉案的電子煙彈包裝工場，在單位內檢獲360粒煙彈、120克依托咪酯粉末、約100毫升液態依托咪酯及大量包裝工具，相信有人將依托咪酯粉末混入香精油或其他毒品，製成液體後打入煙彈，再於網上社交平台或非法場所放售，單位內兩名分別22及29歲男子涉嫌「管有第一部毒藥」被捕。警員同日再於元朗區拘捕1男1女，相信二人為該包裝工場的幕後主腦。其中兩名被捕人已被暫控一項「管有第一部毒藥」罪，案件已於11月4日在屯門裁判法院提堂，目前案件被押後至12月31日再審，其餘兩人則獲准保釋候查。

此外，警員亦在網上社交平台進行放蛇，派員向售賣「太空油」煙彈的賣家購買，並成功拘捕3名男子(40至43歲)，並檢獲165粒太空油煙彈，3名被捕男子已獲准保釋候查。執法部門指，行動中有7名被捕人為21歲以下人士，當中5人是學生，他們分別被途人、老師、朋友或巡邏人員發現精神異常，從而揭發有吸食「太空油」習慣，呼籲家長多加留意，適時介入協助。