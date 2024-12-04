指醫管局拖欠儲存送遞費 　海迅供應鏈入稟追討逾2千萬元及利息

被傳欠薪且欠供員工強積金的物流公司海迅供應鏈，於昨日(3日)入稟高院民事控告醫管局，追討欠款逾2,315萬港元及相關利息。據入稟狀指原告方為醫管局提供儲存及送遞服務，惟醫管局自今年8月起拖欠6筆儲存或送遞服務款項，故入稟追討該筆欠款連利息。

原告是海迅供應鏈有限公司，被告是醫院管理局。據入稟狀指，與訟雙方於2022年12月達成協議，並簽訂醫院管理局後勤支援服務合約，由海迅向局方提供儲存及送遞服務，而醫管局需付費。合約由2022年12生效至翌年3月，並列明醫管局有權續約。海迅指其提供服務後，多次要求醫管局清繳款項但均不果，並自今年8月起共欠6筆儲存或送遞服務款項，合共逾2,315萬港元，遂入稟追討。

是次入稟向醫管局追款的海迅供應鏈有限公司，過往亦曾被指欠薪且欠供員工強積金。積金局於今年8月曾表示，該公司旗下的海迅人力資源有限公司，未為約400名員工繳交2024年5月至6月份的強積金供款及附加費，涉及總金額約160萬港元。就海迅涉欠薪一事，亦有聲稱為該公司員工的人士在網上公開與公司人員的對話，內容涉及員工6月份的薪水仍未發放，有員工及後向勞工處求助。而海迅和其相關公司亦於同年8月遭一名債權人入稟高院，要求頒令兩公司清盤，案件將於本月再訊。

案件編號：HCA 2392/2024