首10個月機艙盜竊案超疫前　70%涉東南亞抵港航線

機艙盜竊猖獗，今年首10個月宗數已超過新冠疫情前水平。執法部門今日(4日)表示，70%機艙盜竊案發生在東南亞抵港的短程航線，被盜財物總值逾430萬港元。另外，當局同期已開展多場講座，以提升航司前線員工的警覺性及防罪意識。

據最新資料顯示，今年1月至10月期間共發生169宗飛往香港飛機航班上發生的失竊案件，而過去兩年同全年的類失竊案件則分別為103宗與147宗。執法部門指，案件宗數雖然在疫情期間跌至個位數字，但隨着疫情緩和，香港於去年年初全面恢復通關，航空交通穩步復甦，航班班次及抵港旅客大幅回升，今年航機上的失竊案件亦錄得明顯增幅。

至於失竊案件多發的航線方面，執法部門表示，就今年至10月的案件分析，約70%的失竊案出發地點包括馬來西亞、泰國、印度及越南等地的東南亞抵港短程航線；約20%為由杜拜、土耳其及多哈這三個中東地區出發的航線；及7%為由中日韓出發的航班；餘下3%則由美加、澳洲及瑞士出發。至於被盜財物多為不同幣值的現金、名貴首飾、腕錶及信用卡，被盜財物總值約432萬港元。

為減少機艙盜竊案，執法部門就預防罪案等議題於今年首10個月舉行合共38場講座，向38間航空公司共937位機場持份者，講解罪案趨勢及常見犯案手法，以提高航空公司前線員工的警覺性及防罪意識，及早預防罪案發生。一般而言，執法部門定期與社會各界舉辦的防罪講座中，亦包含提醒市民出遊時保管好個人財物的資訊。