公眾衞生及市政修訂草案首讀　滲水冷氣滴水增罰則

立法會今日(4日)首讀及押後二讀辯論《2024年公眾衞生及市政(修訂)條例草案》，環境及生態局局長謝展寰指修例是為更有效處理常見公共衞生妨擾問題，例如滲水及冷氣滴水，草案建議把「沒有合理辯解而不遵從而進入處所通知書」定為違法行為，讓調查人員盡早進入涉嫌源頭單位；同時將登門調查的時段由朝7晚7延長至朝7晚10，配合市民現今作息及工作習慣，同時提高「不遵從政府通知和法庭命令，在指定期限內減除妨擾」的罰則，期望增加阻嚇力並盡快解決問題。

他指草案亦加強私人廚師，例如大廈公用部分的蟲鼠滋生問題，指擁有人或佔用人有責任保持處所衞生，又將參考蚊子滋生的措施，向業主立案法團或物管公司發通知書，要求盡快處理問題，假如情況嚴重，須在未有通知書的情況下介入，食環署可向業主立案法團或物管公司追討費用，避免他們視為免費服務。

在維持市容整潔方面，他指草案建議將「妨礙垃圾清掃的物品的移走期限」由張貼通知書後的4小時內，改為通知書上的指定期限，而食環署會視乎情況給予不少於30分鐘的合理期限，並指明須搬離的範圍。他又指草案亦建議賦權食環署移走「用作非法展示招貼或海報展示設備」，以及建議在《公眾衞生及市政條例》加入阻街新條文，讓執法人員獨立處理而毋須借助執法人員在《簡易治罪條例》的權力。

草案亦建議調整自1996年起並未調整的法則，例如法庭就上述罪行可判處的最高刑罰，確保有足夠阻嚇力。謝展寰指去年11月至今年1月的公眾諮詢收到超過1,700份書面意見，超過8成贊成修例，認為社會普遍支持。