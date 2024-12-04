街馬慈善跑周日早上舉行　沿途提供盆菜及茶粿

「嘉里香港街馬2024」慈善跑將在下周日(8日)早上舉行，包括圍繞維多利亞港的全馬拉松，於核心地區的跨海半馬拉松，及首個將軍澳跨灣大橋及將藍隧道的10公里賽事。主辦單位表示，今年參加人數較過往多，有逾1.9萬名跑手參與，又介紹是次活動會首次沿途提供盆菜及茶粿等圍村食品。活動當日清晨部分道路會封閉。

是次街馬的1.9萬多名跑手當中，有3,069名非本地人，分別來自64個國家或地區。今年特意首創「五感馬拉松」，跑道沿途加入5大感官享受，除了視覺上能飽覽維港兩岸、將軍澳灣景色，大會亦會在沿途部分路段播放主題音樂；設置香薰噴霧裝置釋放香氣。除此之外，大會將在茶果嶺公園及小食補給站首次提供盆菜及茶粿等圍村食品。今年全馬拉松會加入將軍澳跨灣大橋及將藍隧道路段。10公里的起點則改為調景嶺，減少將軍澳跨灣大橋因強風需要封閉時的影響。此外，活動當日會提供行李即日寄存服務。大會建議參加者提前於起步時間不少於90分鐘到達行李檢查區，如不需要寄存行李，則不少於45分鐘到達起步區域。

配合賽事舉行，執法部門當日清晨起陸續在港島及九龍部分階段實施臨時交通、封路及公共交通安排，其中部分街道將於凌晨1時許開始陸續封路。港鐵及巴士公司則將有特別車務安排，其中部分港鐵車站，包括上水、屯門及烏溪沙，將於凌晨2時50分開始提供頭班車服務，另有3條特別巴士將由荃灣灣景花園、青衣及洪水橋開出，而有58條巴士線會因賽事而縮短路線或改道。運輸署提醒市民，留意當日交通狀況，部分路段將較擠塞或出現長車龍，呼籲駕駛人士保持忍讓，使用替代路線，市民亦可以使用鐵路等公共交通工具。