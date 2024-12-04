青年科學家峰會12.13啟動　主辦方指科研轉化落地尤其重要

第二屆青年科學家峰會將於下周五(13日)啟動，並在同日於科學園高錕會議中心舉行首場峰會。主辦單位香港青年科學院院長岑浩璋今日(4日)表示，港府近年大力支持科創，不少年輕人亦有意投身科研，如何轉化落地就變得尤其重要，希望透過不同活動，帶動科學家、院校間不同合作及交流。

是次峰會將討論4個議題，包括「青年科學家如何為長遠的公共政策作出貢獻」、「大學深科技解決方案的成果轉化與商業化」、「培養青年科學家成為世界級學者的成功故事」及「支援在校科學普及化和宣傳」。而除了今次峰會外，亦會將於明年2月、4月及6月舉辦3場會議。

岑浩璋認為，近年政策在創科方面都有不少着墨，各界亦續漸見到創科的重要性，期望透過峰會可向外界展示創新想法，增加本地科創產業的機遇，並帶來投資機會，另外亦認為峰會可令參與者的眼界提升，培養年輕科學家社會責任感，協助發展創科中心。

被問到香港相較新加坡等相鄰地區的優勢，岑浩璋認為每個城市有其特點，而香港與各地連繫，青年在香港創業，生產場地可設在大灣區城市，亦能吸引不同地方人才來香港合作，他又相信人才會互相吸引，自他2010年回港後留意到發展機會愈來愈多，不少學生即使到海外進修，亦會想回港發展。