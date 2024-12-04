國家憲法日十周年　鄭雁雄致詞指香港將迎來最好時期

適逢國家憲法日十周年，港府今日(4日)與中聯辦合辦座談會，探討憲法與進一步深化改革之間的關係。中聯辦主任鄭雁雄致詞時指，今年是憲法公布70周年，特區連續8年舉辦憲法日座談會，雖然香港發展外部環境有不利因素，但在中央支持及特區引領下，香港將迎來全力拚經濟謀發展最好時期。另外，他又指改革及法治是鳥之兩翼車之兩輪，就此分享了三點看法。

第一，憲法為深化改革提供根本法治保障。他表示，憲法有最高法律權威及效力，1993年通過憲法第三條修正案，將堅持改革開放寫入憲法序言。他表示中央推動全面深化改革、依法治國，三中全會強調法治軌道上全面深化改革，要維護憲法權威及尊嚴，要確保改革始終在法治軌道上進行。

第二，全面深化改革為憲法注入動力。他表示憲法保持連續性、穩定性、權威性，作出新規范，推動憲法實際創新，取得新成效、新經驗。他指三中全會為深化法治領域改革作出部署，強調維護憲法權威，健全保障憲法實施體系。

第三，依法治精神、創新精神推動香港高質量發展。他表示香港發展外部環境有不利因素，但中央支持及特區引領下，社會大局保持穩定，經濟發展有變化，香港迎來全力拚經濟謀發展最好時期。他表示推動「一國兩制」，必需把握好安全與發展、法治與改革的辯證關係，香港由亂到治決不能好了傷疤忘了疼，也決不能一廂情願做好人，甚麼時候都要堅持法治精神維護高水平安全、創新精神維護高質量發展，要堅定維護國家安全，香港的改革創新才有底氣，不斷健全完善特區法律體系，法治才能與時並進、發展才能充滿活力。