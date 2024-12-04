有議員斥不應堆砌盛事數目 頻甩轆啟德都變「死得」

議員指搶包山傳統上是太平清醮的活動，政府分拆為兩個易被誤為「濫竽充數」。

立法會今日(4日)辯論有關探討全方位機制改革，強化盛事之都角色的議員議案。議員陳紹雄批評「除咗少數公認成功的盛事之外，普羅市民對一般盛事嘅觀感係，政府為搞而搞、浪費公帑。」

陳認為政府訂立盛事年表理應有其標準，但市民未必理解其考量原因，又舉例年表把搶包山和太平清醮分拆為兩項盛事，但搶包山傳統上兩者都是太平清醮的活動，直指做法容易被市民誤以為政府「濫竽充數」。

他又指「市民未必能意會到，閱讀嘉年華都係屬於盛事喎」，指關鍵在於盛事應有層次之分，不應只是堆砌盛事數目。

另一名議員吳永嘉指本港今年全年共舉辦214項盛事，外界可自行判斷對盛事之都來說是否算多。他指應反思現時場地難預約的問題，現時只有6個場地可容納2,000名觀眾，期望啟德體育園能給予答案。

他又指現時盛事失焦，部分盛事被坊間質疑「未夠班」，指出扶持小型城市同時不能失焦。他又認為現時的體育園人流測試有必要，「要令觀眾滿意，千祈唔好甩轆。如果頻頻甩，啟德都變『死得』。」