巴黎聖母院VR體驗展12.8起西九開放　以平板電腦探索歷史

政府推動香港成為中西文化交匯的樞紐，法國文化教育先鋒藝境空間Visionairs，將於今年12月在香港西九文化區設立其首個亞洲常駐展館。首個展覽是利用AR技術將訪客探究巴黎聖母院，以慶祝這座標誌性大教堂修復後於下周日(8日)重新開放，同日會開放予公眾參觀並展出至明年3月。該體驗展已在全球多個城市展出，共19個地點吸引了超過30萬名訪客參觀。

名為「浴火重生一一巴黎聖母院擴增實境沉浸式體驗展」的展覽，由下周日起開放予公眾參觀，展期至明年3月7日。展覽真實再現巴黎聖母院的歷史，讓訪客穿梭於20個不同時代的時空入口，走進教堂大廳，探索屋頂，聆聽原創建築師講述的故事，發現教堂深藏的奧秘。每位參觀展覽的入場人士，將會使用HistoPadTM觸控平板電腦，探索聖母院歷史和修復歷程。該裝置支援13種語言，包括英文、廣東話及普通話，而票務詳情將於本月稍後公布。

另一重點項目為「揭秘圖坦卡門：埃及傳奇」，將於明年3月開幕，是首個基於古埃及藝術作品真實攝影的VR技術展覽，配合獨特的敘事旅程，通過圖坦卡蒙法老描述古埃及人的生活及其神明。