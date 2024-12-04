中一自行收生表格明日派發　家長須明年1月2日至16日提交

參加應屆(2025年度)中學學位分配辦法的小六學生家長注意！教育局今日(4日)表示，如欲為子女申請官立、資助、按位津貼中學及參加派位的直資中學的自行分配學位，必須在明年1月2日至16日向有關中學遞交申請。如家長已登記為「中一派位電子平台」用戶並以「智方便+」綁定帳戶，可於明日(5日)起透過電子平台瀏覽升中選校的相關資訊，以及於稍後時間遞交自行分配學位申請和查閱申請結果。

為照顧不同家長的需要，教育局會繼續接受紙本申請表，並已通知參加中一派位的小學於明日領取《中一自行分配學位申請表》及《申請中一自行分配學位手冊》。每名參加中一派位的小六學生的家長，將透過其子女就讀的小學收到兩份紙本申請表。學生如非就讀參加派位的小學，包括合資格的新來港兒童及各人才入境計劃下的受養人，其家長可前往教育局學位分配組索取有關申請表。

在自行分配學位正取學生的通知安排下，如學生獲參加派位中學納入其自行分配學位正取學生名單，家長將於明年3月31日收到學校通知。如家長已登記成為「中一派位電子平台」用戶，他們亦可於同日上午10時起透過電子平台查閱自行分配學位正取學生通知。家長毋須回覆中學是否接受有關自行分配學位。自行分配學位階段的派位結果，將於明年7月8日與統一派位結果一併公布。