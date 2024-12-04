考評局5年接1宗非本地院校查核　揭偽造DSE成績報讀澳門科大

早前有澳門科技大學發現有學生在報讀及註冊入學時，涉嫌提交偽造的香港中學文憑考試(DSE)成績文件。教育局局長蔡若蓮今日(4日)書面回覆議員提問時表示，考評局在過去5年共接獲1宗由非本地大專院校就其學生所持有文憑試成績的真確性作出的查詢，即只有澳門科大曾作查核，經核證後發現該宗個案涉及的學生文憑試成績屬於偽造。澳門執法部門早前亦表示，涉案24名內地學生持虛假學歷入讀，其中20人在大學報案前已離開澳門，最終截獲4名涉案大學一年級生學生，承認是透過內地中介偽造香港中學文憑考試成績及證明，從而規避大學學歷審查機制。

蔡若蓮又表示，本地專上院校由19間大專院校和機構成立的大學聯合電腦中心，已採用區塊鏈技術成功開發並推出跨院校學歷證書認證平台，供院校及學生自行選擇使用，參與院校可以將畢業生的學歷證明數碼化，上載至平台，學生日後在求職或求學時，可以透過平台將電子學歷證明分享予相關人士，簡化核實學生的學歷證明程序，同時有助打擊偽造證書。而文憑試方面，考評局亦會密切留意有關情況，並研究開發電子化成績核證方案的可行性。

當局續指，由考評局發出的文憑試成績通知書、證書，以及成績證明書和成績證明函件等文件，均具有多重防偽特徵，包括採用有浮水印的纖維紙張和以微縮印刷技術打印的字樣等，而考評局亦一直有為考生、大專院校與僱主等提供成績核證服務，以確保相關人士可從官方途徑，直接取得或核實考生的公開試成績，每年亦會檢視當屆文憑試各方面的運作安排，以持續改進，有需要會檢視及優化成績核證及防偽措施。