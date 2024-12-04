賴清德飛抵圖瓦盧　周三晚料過境美國關島

台灣地區領導人賴清德飛抵圖瓦盧，開啟在南太平洋的第二個行程，料於周三（4日）晚過境美國關島。對於大陸近日會否舉行對台軍演，台安全局長蔡明彥周三表示，會全面評估各種不同劇本，並與友盟國家交換情報，嚴密注意局勢，有狀況會透過保密系統通報賴清德。

賴清德抵達圖瓦盧後，台灣駐當地代表林東亨與圖瓦盧大禮官到場接機，圖瓦盧外長帕納帕（Paulson Panapa）等官員也到場迎接。他此行旨在加強與這一處於氣候變化前線的偏遠太平洋島國之關係，預計將與圖瓦盧總督法拉尼（Tofiga Vaevalu Falani）及總理泰歐（Feleti Teo）共同出席傳統歡迎儀式，接受圖瓦盧國宴款待，先後會晤法拉尼、泰歐及內閣團隊，並參觀當地小學。

在圖瓦盧停留一天後，賴清德將於周三晚過境關島，再飛往帛琉繼續太平洋友邦巡訪之旅。對於南韓戒嚴風波，賴清德發文指，已請台安全單位即時掌握、隨時回報，做好應對措施，確保在韓台人安全。他又指，台灣的民主得之不易，不但要用民主團結彼此，更要讓民主更永續。