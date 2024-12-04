網上字典錯誤百出　全屬冒牌未獲官方授權

內媒周一（2日）報道，內地《新華字典》網上版被指錯誤百出，誤導讀者，包括有的字音、字形有誤，有的詞語釋義不當，或有的例句前言不搭後語。有內媒記者更發現，《新華字典》實際上根本從未推出網上版，只是一些線上字典網站打着其旗號冒充，吸引用戶點擊訪問。

報道指，有關錯誤如「暖和（huo）」標註為「暖和（hé）」、「倔強（jiàng）」標註為「倔強（qiáng）」、「咖（gā）喱」標註為「咖（kā）喱」、「多聞強記」錯寫為「多文強記」等。甚至有用「暖和」來造例句出現斷字錯誤，例如「我們盡力做着喜歡的事，心中便充溢溫暖和安寧」中，「暖」跟「和」並非一詞。

《新華字典》和《現代漢語詞典》出版機構商務印書館澄清，目前網上存在的「在線新華字典」、「在線現代漢語詞典」相關網站均未獲其授權，並建議讀者如有線上查詢需求，可以下載《新華字典》應用程式（App），或通過「商務印書館工具書數據庫」網頁查詢字詞。中國政法大學知識產權研究中心特約研究員趙佔領指出，如未經許可，無論是在搜尋推廣環節使用《新華字典》，還是將其作為網站標識，都構成商標侵權，同時觸犯不正當競爭法。