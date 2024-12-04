議員斥未善用場地　紅館添置設備不合時宜非業界需要

針對場地不足的問題，議員何敬康今日(4日)在立法會大會上再次提及紅館疑似揀客問題，指今年第4季有5個節目，但超過一半日子「無任何嘢係做緊」，「原因係咩呢？唔知。係咪吸引力無咗呢？又唔知。」

他再次舉例曾有歌星申請紅館表演「10次都唔批」，政府需要思考是否需要下調收費空間增加吸引力。他又指本港歌星到澳門表演「餵到佢哋肥到不得了」，反問為何本港不善用本港場地。

議員陳健波則指政府近年雖然在紅館舉行維修工程，「但係添置嘅設備既不合時宜、亦不合業界需要」，應該認真採納業界意見令市民耳目一新。

議員陳月明表示，要避免出現有盛事無經濟的困局，須挖掘香港文旅產業的內在動力。她建議善用港九、新界場地發展萬人級盛事活動，指早前有業界反映，康文署在場地分配上進行活動排序和抽籤，做法具有不確定性，影響業界提早進行準備工作。她建議政府除優化分配機制外，可以善用港九和新界的大型土地，增加場地供應及審批速度，舉辦更多的多元化活動。

根據規劃署數據，香港超過一半土地都是由高山和山丘組成，部分被政府規劃為郊野公園，但主要是保育目的，未有發揮經濟價值。她建議善用高地郊野公園來發展極限運動場地，如滑翔、滑草及滑索等傳統項目。她指香港目前還沒有斜坡滑車的場地，而在新加坡、新西蘭及韓國等已經非常成熟，亦非常受歡迎，新西蘭每年吸引近百萬遊客到訪遊玩。

文化體育及旅遊局副局長劉震表示，政府會主動出擊吸引盛事，重質重量。他指政府贊同不同行業和盛事聯成，未來會以「滾動更新」方式讓業界及早參閱，又指政府應改善M品牌成效，期望增強盛事觀賞性。

在大型活動場地方面，他指現時已有特別訂租優惠機制，便利而知名歌星的特別大型活動，會留意未來啟德體育園營運，審視未來是否需要興建更多大型場地。