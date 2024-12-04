斥盛事種類如放題　議員轟郵輪碼頭接駁差搞到一鑊泡

議員管浩鳴今(4日)在立法會上指過去一年，各項盛事一浪接一浪，如果舉辦的盛事具備足夠的吸引力，旅遊業界就不會生意淡薄而愁眉深鎖、叫苦連天了。他細心翻看政府臚列的盛事年表，當中有些展覽類的盛事以前亦有舉辦，並非新猷；例如「嬰兒用品展」之類只能當作為商業展銷會；有些更隨意設置「打卡位」就稱為盛事，這種猶如自助餐或者放題式的做法，不禁令市民產生重量不重質、粗製濫造的印象；亦因為盛事數量太多，既令旅客眼花繚亂，亦令到旅遊業界及負責統籌活動的部門應接不暇，無法將資源聚焦在比較有吸引力的盛事活動之上。

他不否定多舉辦盛事的作用，但重要的是盛事本身要有足夠的賣點，具有獨特性和吸引力。他認為盛事應貴精不貴多，重質不重量，以免淪為形式主義的濫竽充數。他指盛事經濟，需仰賴各種軟硬件配套的支持，但單是郵輪碼頭已經「一頭煙」，接駁交通亦一而再、再而三地「搞到一鑊泡」，許多遊客落船後排隊排到變「化石」，遊客來到港選擇坐的士，而港人亦知道濫收車資、揀客、兜路、拒載、禮貌欠佳，以至車廂殘舊諸多涉及的士的問題。

他指要成功吸引更多遊客，政府至少都需要積極正視和處理上述問題。期望政府及業界能夠做好預案，加強配套，提升服務質素，方可借助盛事刺激經濟。