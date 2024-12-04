本港小四學生數學能力於國際研究獲評第4　落後於星台韓

本港小學生在國際數學與科學評比表現不俗。國際數學與科學趨勢研究（TIMSS）2023結果今日（4日）公布，教育局發言人表示香港學生的整體成績遠高於國際平均水平，表現出色。香港小四學生名列第4，成績為594分，遠高於國際平均水平的503分，但仍落後於新加坡、台灣及南韓。

有關活動由國際教育成就評價協會主辦，每四年進行一次，目的是研究第四年級（相等於香港小四年級）及第八年級（相等於香港中二年級）的學生在數學和科學的表現，有超過60個國家或地區參與。

教育局發言人表示，本港小四學生在數學方面表現維持高水平外，小四和中二學生在數學方面達到國際最高基準的比例分別為38%和32%，遠高於兩個年級國際中位數的7%。

科學方面，香港學生的表現亦顯著提升，小四和中二學生分別由上屆的第15位及第17位大幅上升至今屆的第9位及第8位，成績分別為545分及528分，遠高於國際平均水平的494分及478分。他們在科學方面達到國際最高基準的比例分別為17%和14%，也高於國際中位數的7%和6%。