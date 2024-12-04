議員促政府強化三個中心協作　政府服務盡快實現一網通

立法會今日(4日)辯論有關「強化治理體系，進一步增強『三個中心』相扣牽引作用」的議員議案。提出議案的議員簡慧敏促請政府強化治理體系，檢視與「三個中心」有關的政府及非政府組織的定位、組織形式、組織架構及職權範圍等，讓相關組織包括香港金融發展局、香港貿易發展局及即將設立的香港海運港口發展局發揮更積極的協同作用；以及優化營商環境，制訂有利於招商引資引才的政策措施，讓工商界積極支持配合，因地制宜發展新質生產力，以進一步增強施政報告指出之國際金融、航運和貿易中心的相扣牽引作用，共同推動香港經濟發展。

議員葛珮帆指國際金融、航運和貿易中心，構成本港經濟的主軸，三者的協同效應為香港的繁榮打下堅實的基礎，但在數字化和全球化底下呢，創新的技術正在重塑全球經濟秩序，香港要維持競爭優勢，必須抓住人工智能、區塊鏈等新技術所帶來的機遇，為三個中心注入新動能。

她指香港作為國際金融中心，應該更加積極推動人工智能技術在金融領域的應用，提升金融市場效率、透明度和創新能力，香港可以發展為全球金融科技監管的典範，為其他的司法管轄區提供參考的經驗，而結合區塊鏈的資產代幣化的技術，可以讓實物資產例如房地產，藝術品和大宗商單交易等化為數字資產，實現高效的市場定價和風險分析，這不僅提供了資產的流動性，也可以為投資者提供更多的選擇，進一步鞏固香港的金融中心地位。

她續稱，政府該應用人工智能以優化服務流程，以創新技術支援制度創新，盡快落實一網通辦實現智能化的政務申請，簡化流程等，以提升市民和企業的辦事效率，減低行政成本。本港應該建立人才高地和培養人才，更積極地和內地和國際合作，推動參與全球經濟的規則。