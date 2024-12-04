工展會12.14維園開鑼　首推銀髮優惠　老友記消費額外5%折扣

一年一度的工展會即將於下周六(14日)起在維園舉行！主辦方廠商會今日(4日)表示，今年有420個參展商參加，設置超過900個攤位，分布11個主題展區。廠商會會長盧金榮對銷情及人流有信心，預計為期24天的工展會能夠丁財兩旺，料錄得130萬人次，或錄逾10億港元營業額。

今屆工展會由本月14日至明年1月6日舉辦，而今年將比往年多1個展區，共分為11個主題區，包括「香港名牌廣場區」、「食品飲料區」、「糧油麵食區」、「蔘茸海味湯料區」、「美容保健區」、「服飾精品區」、「生活家居區」、「社企區」、「推廣區」、「美食廣場」、以及新設的「 Chill飲Chill食區」。

至於優惠方面，大會將分階段推出「開鑼狂賞周」、「快樂購物度聖誕」及「閉幕優惠大激賞」3期優惠活動，搜羅逾500款低至「1折」及「1元」的精選產品，另亦會推出「廠商會90周年限量福袋」，以半價以下優惠出售。另外，工展會首次推出「銀色消費優惠」，過百間參展商將為持有長者咭的入場人士額外提供至少5%的折扣優惠；亦於展會期間舉辦「溫馨盆菜宴」，招待100名長者並贈送購物現金劵。

工展會門票每張10元，長者及小童免費。每晚7時後免費入場；聖誕假期期間12月23日至31日延長開放時間至晚上10時，平日則開放至晚上9時，最後一天至晚上8時。