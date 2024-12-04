年輕一代社會生存技能　青年及家長均認同必備堅毅精神

年輕一代甚麼技能是必備？香港外展訓練學校今日(4日)公布一項調查，結果發現，受訪年輕人及家長均認為「堅毅精神」很重要，且兩者亦認同《2023年未來工作趨勢報告》提及的10大必備未來工作技能都十分重要。該校認為應該重點培訓青少年的堅毅力。

是次調查共訪問337名9至25歲的青年人及373名青年人的父母。調查顯示，在10大未來技能中，有42%受訪青少年認為「保持好奇心和不斷學習」排首位；41%人則認為是「堅毅精神、變通能力及靈活性」；另有35%受訪者認為「創意思維」最重要。

對青少年家長方面，55%受訪者認為「堅毅精神、抗壓及變通能力」最重要，其次為「分析性思維」(44%)。本次調查結果與2022年調查結果相若，反映在現今世界，時刻出現變化，但培訓堅毅力及具備適應力才能在社會生存。

香港外展訓練學校行政總監郭力衡表示，其實很多年輕人都希望做得更好，但學校未有足夠資源提供訓練。大部分青少年均認為不容易從學校獲得未來技能培訓，93%的青年父母則表示會再次讓孩子參加香港外展課程好好裝備，並同意香港外展訓練學校課程加入成為香港學校教程的一部分。