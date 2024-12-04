海洋光譜號周五抵港　當局稱嚴陣以待　增巴士接駁地鐵和高鐵站

再有郵輪以香港作為季節性母港。海洋光譜號將在周五（6日）停靠啟德郵輪碼頭。當局表示，會嚴陣以待，安排巴士、專線小巴及的士等交通工具適當加強服務，包括新增額外兩條特快巴士路線，接駁啟德港鐵站和高鐵西九龍站；又會視乎實際情況，將向每部進入碼頭載客的士派發的石油氣優惠券金額增加至100港元。

由上海出發的海洋光譜號，將載有約4,900名來自不同地方的乘客，於周五停靠郵輪碼頭至當天下午。在未來兩個月，海洋光譜號會以香港作為季節性母港，共提供8個航次。郵輪公司會在船上向乘客及船上旅行團負責人查詢乘客落船後的安排，如計劃前往的目的地和是否已安排車輛接送，並將資訊交給碼頭營運商，以便適當調整並改善交通服務。

當局亦計劃於當日早上7時至10時半的落船時間加強交通服務，包括新增額外兩條特快巴士路線，分別接駁啟德港鐵站和高鐵西九龍站（經尖沙咀），預計會有至少53個巴士班次投入服務。旅遊巴士營運商將提供免費及收費接駁巴士服務，及支援本地旅行社預先安排的旅行團服務，預計會有至少38架次旅遊巴士投入服務。

的士方面，碼頭營運商繼續透過即時通訊平台，在靠泊日前和落船期間緊密地向的士業界發放信息。如的士需求殷切，碼頭營運商將會視乎實際情況，將向每部進入碼頭載客的士派發的石油氣優惠券金額增加至100港元。