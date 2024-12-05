東方日報A1：韓城之亂 史上最短戒嚴令 尹錫悅一鋪輸清

南韓國會昨日凌晨通過決議，總統尹錫悅閃電解除逾40年來首個戒嚴令，從發布至除下僅6小時。六大在野黨就尹錫悅涉嫌違憲向國會提交彈劾案。最大在野共同民主黨表態稱，將以內亂罪告發尹錫悅、國防部長金龍顯、行政安全部長李祥民。尹錫悅面臨眾叛親離的困境，繼總統府高級幕僚包括鄭鎮碩及申源湜集體表明辭意後，執政國民力量黨亦要求他退黨。據韓媒指，尹錫悅將於今日發表講話，就頒布戒嚴令一事道歉。

戒嚴令生效期間，民眾焦慮情緒難平，首爾路上不時傳出尖叫聲，有人直言一瞬間以為發生戰爭。不少人在首爾市區看見士兵、軍用直升機和坦克出沒。國會職員施放滅火器對抗強闖議事廳的戒嚴部隊，並以梳化堵塞門口。聚集在國會外抗議的民眾與軍人發生肢體衝突，高喊「軍人就應該保衞國家」口號。

國會緊急召開全體會議一致通過要求解嚴，投票贊成的190名議員中有18人是國民力量黨籍。民眾聞訊後上街慶祝，共同民主黨黨魁李在明向國會外的士兵及警察喊話，指違憲的戒嚴令已失效，繼續行動就是違法，要求他們撤退。戒嚴司令部最初堅持戒嚴令有效，直至尹錫悅另行頒令。根據《憲法》，國會過半數在席議員要求解除戒嚴時，總統須服從。

尹錫悅召開內閣會議決定解除戒嚴令，戒嚴司令部解散後軍隊返回基地。國會事務總長金民基確認，約280多名戒嚴部隊士兵一度闖入國會。國防部24次出動直升機運送230多名士兵抵達國會，另有50多名士兵用錘和步槍破窗闖入議事廳。金民基對議事堂內發生違憲、違法行為表達強烈抗議，即日起全面禁止士兵及警察進國會，並會追討損失。

戒嚴令失效後，聯合參謀本部議長金明秀指示各軍種保持高度戒備，防止北韓誤判形勢。他宣布，除監視及警戒作戰等任務外，暫時控制部隊移動。戒嚴令據稱是金龍顯建議頒布，他對事件令國民陷入混亂致歉，並承擔所有責任，向尹錫悅請辭。有憲法專家認為，尹錫悅以預算案未獲國會通過、監察院長崔載海等人受彈劾為由實施戒嚴，嚴重破壞憲法秩序及濫權，可構成彈劾理據。

尹錫悅及金龍顯彈劾案今日列入國會全體會議議程，明日至周六間表決。按規定，國會須在彈劾案提交至全體會議後24小時至72小時內不記名投票。根據《憲法》條款，國會通過彈劾案須半數在席議員參與發起提案且三分之二以上在席議員贊成。如果贊成在席議員超過200人將通過彈劾案，尹錫悅將隨即停職，直到憲法法院就彈劾案作出裁決。

戒嚴風波嚴重影響南韓各級外交活動，瑞典首相克里斯特森延遲訪韓，日本首相石破茂取消原定本月中旬訪韓行程。美韓核諮商小組第4次會議和第一次兵棋推演延期，美國國防部長奧斯汀訪韓或產生變數。南韓外交部第一次官（副部長）金烘均提前從歐洲回國，外交部第二次官姜仁仙暫緩出訪阿聯酋。南韓駐華大使館決定，取消定於下周一舉行的駐華大使鄭在浩離任儀式。

中國外交部發言人林劍指，注意到南韓短暫實施緊急戒嚴，對於其內政不予評論。中方已提醒在韓中國公民加強安全防範，冀韓方切實保障中國公民和機構在韓安全。美國副國務卿坎貝爾證實，總統拜登、國家安全顧問沙利文及國務卿布林肯已獲事件簡報，強調美韓聯盟堅如磐石。

■本報綜合報道

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