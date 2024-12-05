深江鐵路深圳地盤地面坍塌　13名工人失聯

位於廣東深圳寶安區、連接深圳和江門的深江鐵路工地周三（4日）深夜發生地面坍塌，13名工人失聯，附近居民需要疏散，當局正調查事件。現場周四（5日）清晨已採取多級道路管控措施，多輛救援車輛在場等候。

寶安區應急管理局周四清晨通報，事發後省、市領導第一時間趕赴現場，市、區立即組織工程建設單位廈深鐵路廣東公司、施工單位中鐵四局、監理單位北京現代通號工程諮詢有限公司及應急、交警、交通等相關單位全力進行救援處置工作。附近居民已及時疏散，現場周邊路段進行臨時交通管制。

深圳市公安局交通警察局周四上午5時許發布臨時封閉部分道路通告。其中，瀋海高速（機荷高速）鶴州立交至塘頭立交段雙向封閉，東往西方向行駛車輛需繞行福龍路、南光高速，西往東方向行駛車輛繞行外環高速、廣深高速。洲石路北二路至九圍路口亦雙向封閉，洲石路九圍路口至南光高速段東往西方向階段性封閉，洲石路東往西方向行駛車輛需繞行松白路、南光高速，西往東方向行駛車輛繞行廣深公路（107國道）。同樂路中山園路路口北往南出口道也封閉，同樂路北往南方向行駛車輛需繞行茶光路、沙河西路。