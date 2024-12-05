保健品吹噓成神藥　女網紅關聯公司遭立案調查

內媒上月底揭露小紅書千萬級帶貨主播「麥琪啦」將保健品吹噓成神藥，通過拆分病名等話術，暗示產品可消瘤治癌等。周二（3日）下午，麥琪啦目前新公司「杭州吾曜電子商務有限公司」所在轄區杭州市上城區市場監督管理局工作人員表示，麥琪啦直播間涉嫌違反廣告法、食品安全法等相關法律，已對上述關聯公司立案調查。

工作人員稱，上城區市監局此前試圖約談該公司法人，「但對方從上周一直拖到現在」，預計這周將做筆錄。內地企業查冊平台天眼查顯示，杭州吾曜電子商務有限公司今年6月成立，法定代表人劉蘭英，實際控制人劉峰，經營範圍包括食品銷售（僅銷售預包裝食品）；互聯網銷售（除銷售需要許可的商品）等。

據早前報道，麥琪啦直播時所稱美國進口的兩款產品「Millvolt散結因子複合片」和「AIBS植物司美格魯肽GLP-1」均在國內註冊，生產商和經銷商註冊人疑為同一人，或為假洋品牌。前者宣稱能消除各種肌瘤囊腫甚至惡性腫瘤，後者具減肥、調整胰島功能。麥琪啦原名劉晨羽，曾擔任杭州市西湖區麥琪啦服裝經營部、杭州羽麒電子商務有限公司法定代表人。她在小紅書平台擁有14.4萬粉絲，宣稱是小紅書「最能影響女性的KOL」，畢業於哈佛大學商學院，2014年曾參加聯合國青年代表大會，已周遊89個國家和地區。