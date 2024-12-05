政府指大欖隧道新收費方案減幅不算少 再減或致車流增加擠塞

政府昨日（4日）公布大欖隧道新收費方案。明年5月31日收回大欖隧道營運權後，私家車將分時段收費，周一至六繁忙時段收費45港元、一般時段收30元、非繁忙時段收18元，周日及公眾假期劃一收18港元，較現時收58港元低22%至69%不等。電單車收費為同時段私家車費用的4成。運輸署助理署長梁世豪今日(5日)在電台節目表示，根據估算，如果維持大欖隧道現時的收費，到2026年仍有約15%容車量，故期望調整收費，吸引部分駕駛者使用，協助其他路線包括屯門公路等分散車流。

梁續稱，當局訂定收費水平很小心，私家車平日繁忙時段建議收45港元，比現時收58港元，減幅達22%，已不算少，若再調低收費，車流將增加，或出現擠塞。他稱，未來新界西北等地區會有很多新發展，車流會上升，因此要採取私家車分時段收費，否則將來會「做唔返」。

立法會議員陳恒鑌在同一個電台節目表示，當局建議私家車平日繁忙時段收45港元，收費比預期高，但比現時的58港元低，估計屆時會有部分車輛改用大欖隧道。他形容新方案不過不失，冀實施一段時間後，當局會再考慮是否有空間調整。