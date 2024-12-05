民進黨疑撐南韓戒嚴捱轟　國民黨稱台灣不容走回戒嚴

南韓總統尹錫悅周二（3日）晚突然宣布戒嚴，極速遭國會否決解除，台灣民進黨被指一度發文唱和，引發爭議後立即刪文，惟已有不少韓媒報道民進黨支持戒嚴，引起爭議。民進黨周三（4日）改稱絕不支持戒嚴；國民黨團強調絕不容許台灣再走回戒嚴，希望民進黨引以為鑑；民眾黨團亦稱任何人主張台灣宣告戒嚴，就是跟民主自由宣戰。

民進黨團最初發文指，南韓國會被親北韓勢力操控，尹錫悅為守護自由憲政體制，緊急宣布全國戒嚴。文中又指在台灣立法院，藍白陣營「各種刪國防預算、違憲擴權、癱瘓大法官、惡修財劃法、恢復年改、鳥籠選罷法、N次阻擋小撲國安提案、百般刁難王義川就職」，稱台灣無時無刻都在抵抗世界等級的暗黑惡勢力侵蝕。在野黨質疑該文支持戒嚴，反借指藍白侵蝕台灣。

民進黨團不久後刪文，改發批評戒嚴的聲明。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤表示，不宜評論他國內政，這也是民進黨團正式立場，反批最沒資格消費戒嚴的是國民黨，呼籲藍營別再操作此事。民眾黨立法院黨團總召黃國昌則表示，南韓戒嚴風波帶給大家很多啟示，以台灣走過來的歷史，如有人在台灣主張現在應宣告戒嚴，就是跟自由民主宣戰，相信公民社會不會容忍。