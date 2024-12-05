羅淑佩掌文體旅局　陳美寶任運輸局局長　楊潤雄林世雄免職

國務院今日(5日)公布任命陳美寶為運輸及物流局局長、羅淑佩為文化體育及旅遊局局長，免去林世雄的運輸及物流局局長、楊潤雄的文化體育及旅遊局局長職務。港府稍後會見傳媒，料交代變動原因。

羅淑佩於1989年7月加入政府，曾任職勞工主任及貿易主任職系，1990年7月轉職政務職系後，於2022年4月晉升為首長級甲級政務官。她曾在多個決策局及部門服務，包括前銓敍科、前政務總署、前憲制事務科、政務司司長辦公室、前貿易署及前環境運輸及工務局。她於2010年8月至2016年9月出任旅遊事務副專員，於2016年9月至2020年9月出任政制及內地事務局副秘書長，並從2020年9月起出任運輸署署長，於2023年8月15日起出任房屋局常任秘書長／房屋署署長。

陳美寶1989年7月加入政務職系後，於2022年4月晉升為首長級甲一級政務官。她曾在多個決策局及部門服務，包括前政務總署、前規劃環境地政科、前新機場工程統籌署、前布政司辦公室、政務司司長辦公室、前政制事務局、前房屋及規劃地政局、前教育統籌局、教育局和財經事務及庫務局。她於2016年8月至2017年10月出任財經事務及庫務局副秘書長（財經事務），於2017年10月至2020年7月出任運輸署署長，並從2020年8月起出任運輸及房屋局常任秘書長（運輸）；於2022年7月問責局改組後出任運輸及物流局常任秘書長。