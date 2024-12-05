中國春節申遺成功　多國飲食服飾入非遺名錄

巴拉圭首都亞松森近日召開聯合國教科文組織「保護非物質文化遺產政府間委員會」第19屆常會，周三（4日）決定將「春節——中國人慶祝傳統新年的社會實踐」列入人類非物質文化遺產代表作名錄。目前，中國共有44個項目列入聯合國教科文組織非物質文化遺產名錄、名冊，總數位居世界第一。

會上介紹指，春節在中國標誌新年的開始，以傳統農曆正月初一為歲首。春節前後，人們展開一系列社會實踐慶祝活動，辭舊迎新，祈福納祥，歡慶家庭團圓，促進社區和睦，此慶祝過程俗稱「過年」。人們不僅參加公共慶典，還會祭祀天地和祖先，並向長輩、親友及鄰里拜年，表達美好祝願，為中國民眾提供認同感和持續感。

除了中國春節外，多國亦有飲食和服飾等項目獲列入非遺名錄，如日本傳統釀酒；泰國冬陰功湯；比利時和法國遊樂場文化；新加坡、馬來西亞、印尼、汶萊和泰國聯合提名的東南亞婦女傳統服飾卡峇雅等。

此外，委員會認為日本傳統釀酒知識和技術對社會具有很強的文化意義，酒在日本祭祀和婚禮等活動中必不可少。傳統釀酒是日本自古以來的技術，原料包括酒麴發酵蒸好的大米等，在同一容器同時進行多種發酵的釀製方法在世界上也堪稱罕見，釀造出日本酒、正宗燒酒、泡盛以及用糯米和燒酒激發甘甜的本味醂等。