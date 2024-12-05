黎智英認在專欄形容中國政權無恥無信 　稱本地教育成「洗腦工具」

壹傳媒黎智英連同集團旗下3間公司，涉嫌串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全及發布煽動刊物等共3罪，違反《港區國安法》，案件今（5日）踏入第103日審訊。黎智英繼續自辯。黎智英承認在專欄中形容中國政權無恥無信，及本地教育已成「洗腦工具」，但否認屬煽動，辯稱僅為事實陳述。

黎智英今繼續接受辯方大律師關文渭主問。2020年6月14日，黎智英在專欄「成敗樂一笑」中，刊出題為〈窒息中的香港人 逃亡還是抗爭〉的文章，文章中談及「無恥無信的政權」，又形容英國為「宗主國」，及指本港教育制度為「洗腦工具」。黎智英今日指，無恥無信的政權是形容中國政府，因為《基本法》所承諾的都變成一場空。至於「洗腦工具」方面，原因是全部書籍都經審查。上述說話都屬事實，他無意煽動憎恨。

另外，文章讀提到黎智英被控刑恐案，黎智英寫到「國安法還未來到，已有迹象威脅到法官判案裁決」、「以為責罵『記者』幾句的小案件，申請出境許可證不會太難。但是，主控官建議法官不批我出境許可證，法官同意了，也難怪，誰會在國安法風頭火勢之下承受政治風險？」黎智英今就此解釋，他沒有意圖煽動憎恨司法制度，他只是說出自己個人意見。案件是政治案件，而當時屬香港重要關頭。法官質疑，刑恐案不涉政治。黎智英回應說，他個人本身就是政治，別人都視他為政治人物。

涉案4名被告包括黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司。4名被告同被控一項串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物罪，以及一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。黎智英另單獨被控一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。

案件編號：HCCC 51/2022